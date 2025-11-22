Home ->

Napoli – Atalanta, Hojlund esce per un problema fisico: le sue condizioni

Amir Rrahmani è il primo dei calciatori sostituiti nel corso di Napoli – Atalanta: il calciatore kosovaro si è reso protagonista di un contrasto molto vigoroso con Davide Zappacosta prima della sua uscita. Il numero 13 azzurro è apparso dolorante dopo quest’azione, tant’è che ha catturato fin da subito la reazione e la preoccupazione da parte della panchina partenopea. La sua uscita, però sarebbe dettata sola da una mera precauzione.

A chiudere la lotteria dei cambi, invece, è stato Rasmus Hojlund, che poco prima di uscire ha accusato un fastidio al bicipite femorale.

News SSC Napoli, le ultime su Hojlund dopo il cambio

In casa Napoli i riflettori sono tutti puntati su Rasmus Hojlund. L’attaccante danese si è accasciato poco prima di uscire, dando segno alla panchina di non averne più.

Anche in questo caso, secondo quanto riportato nel corso della partita da DAZN, il cambio sarebbe arrivato soltanto per precauzione. Sono attese, a questo punto, eventuali novità nell’immediato post partita per quanto riguarda l’ex United.

