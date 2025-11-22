Napoli, arriva la sentenza di Allegri in conferenza: “Lotteranno per questo obiettivo”

Si prospetta un ritorno dalla sosta per le Nazionali a dir poco scoppiettante in Serie A. Moltissime sfide di rilievo, con il Napoli e le milanesi grandi protagoniste. Questa sera i campioni d’Italia sono attesi dal big match al Maradona contro l’Atalanta, con l’obiettivo di lasciarsi alle spalle le tante polemiche delle scorse settimane. Domani sera, invece, occhi puntati su San Siro e sul derby tra Inter e Milan. Proprio in questi minuti Max Allegri ha parlato in conferenza stampa, soffermandosi anche sulle ambizioni del Napoli.

Lotta Scudetto, niente dubbi per Allegri: “Inter e Napoli sono le favorite”

Questa prima parte di stagione ha dimostrato come al momento per lo Scudetto sia bagarre tra tante squadre. Ad inizio stagione, con il tricolore sul petto e dopo un mercato da grande protagonista, il Napoli partiva senza dubbio con i favori dei pronostici. Ora, però, i tanti passi falsi hanno rimesso tutto in discussione. In conferenza stampa, però, Allegri non ne vuole sentire di dare per morti i ragazzi di Antonio Conte. Assieme all’Inter, i favoriti sono ancora loro:

Domani sera affrontiamo la grande favorita per lo Scudetto, assieme al Napoli. Dobbiamo essere bravi a fare una partita tecnicamente valida ed essere più attenti rispetto al secondo tempo di Parma.

Napoli, nulla è perduto: la vetta dista solo due punti

Nessun dubbio per Allegri che, dunque, vede Inter e Napoli ancora come le favorite. Chiaramente si tratta del classico gioco delle parti, dove ogni tecnico cerca di scaricare la pressione sulle avversarie. Al tempo stesso, però, non si può di certo dare tutti i torti al tecnico del Milan. Le ultime settimane del Napoli sono state estremamente complesse, ma il primo posto è a soli due punti e gli azzurri hanno tutte le carte in regola per potersi riprendere la vetta.