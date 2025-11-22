De Laurentiis rompe il silenzio dopo Napoli-Atalanta: messaggio a Conte e a squadra

Home ->

Vittoria per il Napoli che batte l’Atalanta per 3-1: decisive le due reti di David Neres e il gol di Noa Lang, quest’ultimo alla sua prima rete con la maglia dei campioni d’Italia in carica. È arrivato nel post gara il messaggio da parte del presidente Aurelio De Laurentiis, che ha usato come suo solito il social X per esternare il suo punto di vista dopo il fischio finale.

Grande soddisfazione da parte del presidente Aurelio De Laurentiis al termine della sfida tra Napoli e Atalanta, che ha visto gli azzurri vincere e convincere per 3-1.

Di seguito, le parole scritte dal numero uno dei partenopei sul suo profilo X ufficiale a margine del triplice fischio conclusivo del match:

“Bravo Antonio Conte che si è ripreso in mano la squadra. Bravi i calciatori che hanno eseguito le sue istruzioni”.

