Conte: “Siamo soddisfatti”, poi fa chiarezza sul rapporto con lo spogliatoio

Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria del suo Napoli contro l’Atalanta: tanti gli spunti lanciati dal tecnico leccese, che è apparso soddisfatto per quella che è stata la risposta dei suoi nel match contro i bergamaschi.

Di seguito, le parole di Antonio Conte a margine del fischio d’inizio a Sky Sport:

“L’ultima tegola è stata Anguissa, mi ha portato a fare delle riflessioni a livello oggettivo. A centrocampo siamo rimasti davvero in pochi,

Siamo soddisfatti per la vittoria, per come è stata ottenuta. Nel primo tempo abbiamo portato ritmi molto alti, anche nel secondo tempo abbiamo cercato di avere una pressione alta. Inevitabilmente la squadra che stava perdendo si è riversata nella metà campo avversaria. Ci sta, abbiamo vinto contro una squadra molto forte. Sicuramente c’è stata grande energia e elettricità al Maradona stasera.

Abbraccio con la squadra? Sono aspetti di cui si preoccupa di più chi sta all’esterno e non conosce il rapporto che ho con i miei giocatori. è un rapporto molto intenso, dove cerchiamo di dirci la verità. Io sono uno molto vero, sanno benissimo che non ho maschere, sono come mi vedete e questo a tanti non piace. A me hanno sempre insegnato l’onestà e di intervenire senza girarsi dall’altra parte. I media è giusto che parlino, noi continuiamo a lavorare. Niente più vacanze? Dobbiamo giocare martedì in Champions (ride, ndr), ora abbiamo il Qarabag che è una squadra rivelazione. C’è da recuperare energie e prepararci per questa sfida”