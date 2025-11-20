Rinvio a giudizio De Laurentiis, arriva la replica dei legali: “Questa la posizione della SSC Napoli”

In questi minuti è stata resa nota la notizia del rinvio a giudizio del presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, e dell’amministratore delegato Andrea Chiavelli. Una decisione che viene accolta con stupore da parte dei legali difensori del numero uno dei partenopei, stando alla nota diffusa da ANSA.

Gaetano Scalise, Fabio Fulgeri e Lorenzo Contrada, legali difensori del presidente Aurelio De Laurentiis hanno commentato la decisione da parte gup di Roma di rinviare a giudizio il numero uno della SSC Napoli:

“Siamo assolutamente stupiti della decisione del giudice. È la dimostrazione sempre di più di come l’udienza preliminare sta diventando uno snodo inutile finché non avremo a che fare con un giudice veramente terzo. Qui c’erano tutti i presupposti per prosciogliere gli imputati perché la procura, anzi la Guardia di Finanza ha sbagliato anche nell’applicazione dei principi contabili.

“Purtroppo, finché non ripristiniamo la motivazione per i decreti di rinvii a giudizio questo sarà il destino di molti processi. L’accusa, i pubblici ministeri hanno evidenziato nella requisitoria che in questa vicenda il Napoli non ha ricevuto nessun vantaggio”.