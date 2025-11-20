Home ->

Rinvio a giudizio De Laurentiis, arriva la replica dei legali: “Questa la posizione della SSC Napoli”

In questi minuti è stata resa nota la notizia del rinvio a giudizio del presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, e dell’amministratore delegato Andrea Chiavelli. Una decisione che viene accolta con stupore da parte dei legali difensori del numero uno dei partenopei, stando alla nota diffusa da ANSA.

Caso plusvalenze, i legali di De Laurentiis: “Siamo assolutamente stupiti”

Gaetano Scalise, Fabio Fulgeri e Lorenzo Contrada, legali difensori del presidente Aurelio De Laurentiis hanno commentato la decisione da parte gup di Roma di rinviare a giudizio il numero uno della SSC Napoli:

“Siamo assolutamente stupiti della decisione del giudice. È la dimostrazione sempre di più di come l’udienza preliminare sta diventando uno snodo inutile finché non avremo a che fare con un giudice veramente terzo. Qui c’erano tutti i presupposti per prosciogliere gli imputati perché la procura, anzi la Guardia di Finanza ha sbagliato anche nell’applicazione dei principi contabili.

“Purtroppo, finché non ripristiniamo la motivazione per i decreti di rinvii a giudizio questo sarà il destino di molti processi. L’accusa, i pubblici ministeri hanno evidenziato nella requisitoria che in questa vicenda il Napoli non ha ricevuto nessun vantaggio”.

