Poteva essere del Napoli, l’agente svela tutto: “Mi dissero che non era adatto”

Nel calciomercato, si sa, ci sono tanti affare soltanto sfiorati e altre voci che, col senno di poi, hanno dell’incredibile. Molte di queste storie di mercato riguardano il Napoli, che negli anni ha accolto tanti campioni ma che ne ha rimpianti anche altri. Normali dinamiche di calciomercato, ovviamente, magari nel segno di un destino che ha avuto in determinati casi programmi diversi.

È questo il caso, a quanto pare, di Gareth Bale, calciatore la cui fama è stata indiscutibile. Ritiratosi nel 2023, il nazionale gallese avrebbe potuto vestire la maglia del Napoli, stando a quanto rivelato dall’agente Alessandro Moggi.

Retroscena Bale, Moggi: “Il Napoli mi disse che non era adatto alla Serie A”

Un no, in quanto non adatto alla Serie A. Questa sarebbe stata la risposta, in passato, della SSC Napoli a fronte dell’ipotesi di ingaggiare Gareth Bale. Di seguito, quanto svelato da Alessandro Moggi a tuttomercatoweb.com:

“(…) Ci sono state tante operazioni mancate di giocatori importanti proposte che non sono stati presi da squadre italiane. Mi ricordo che il Napoli mi disse che Bale non era adatto al campionato italiano, poi provai a portare in Italia Falcao ai tempi del River Plate e Lautaro Martinez quando era al Racing, ma una società importante di Serie A mi disse che aveva già tanti attaccanti. Lo stesso vale per Griezmann. Questo è il mercato, dove spesso si tentano cose che in quel momento non vengono accettate e a distanza di anni poi ci si pente perché vengono fuori calciatori straordinari”.

Retroscena davvero sorprendente, di quelli che soltanto il calciomercato riesce a regalare, che vede protagonista uno dei protagonisti degli ultimi anni nel calcio europeo e il Napoli, che intanto ha però avuto l’intuito di andare a scovare altri calciatori che hanno fatto le fortune dei tifosi partenopei nella storia recente.