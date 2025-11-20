“C’è l’accordo”: l’annuncio sull’ex Napoli spezza il cuore a tutti, torna a giocare in Serie A

Ci sono tanti calciatori che negli anni, seppur sia passato del tempo dai rispettivi addi alla maglia azzurra, conservano un rapporto speciale con i sostenitori di fede partenopea. D’altronde, difficile essere indifferenti a una piazza coinvolgente e passionale come quella napoletana e, per ovvi motivi, non lo è nemmeno per Lorenzo Insigne.

Per lunghi anni in maglia Napoli, alcuni di essi proprio con la fascia di capitano, il talento di Frattamaggiore scalpita per ritornare in campo e, a quanto pare, tale scenario sembra essere ormai a un passo. C’è chi, infatti, pare avere pochi dubbi circa il suo passaggio alla Lazio, club allenato da un tecnico speciale, per lui, come Maurizio Sarri.

Lazio, Insigne sempre più a un passo: l’annuncio da Roma

Lorenzo Insigne sarebbe davvero a pochi passi dal firmare con la Lazio: a darne conto è il giornalista Matteo Petrucci, intervenuto a Radio Laziale con le seguenti dichiarazioni:

“La Lazio ha trovato l’accordo con Insigne. Insigne con la Lazio ha trovato l’accordo per l’ingaggio per una cifra di poco inferiore ai due milioni, Sarri lo vuole e la Lazio è pronta ad accontentarlo”.

Insigne e Sarri: un binomio pronto a ricomporsi

Insieme, al Napoli, hanno scritto pagine davvero importanti. È mancato davvero poco per vederli trionfare con uno Scudetto, ma l’ex numero 24 azzurro ha fatto registrare numeri super sotto la guida del tecnico toscano, che ora è pronto a puntare su di lui per rilanciare le proprie ambizioni.

Ci sono pochi dubbi sul fatto che tale reunion, se confermata, potrebbe non lasciare del tutto indifferenti i tifosi del Napoli, pur considerando che il suo esordio potrebbe avvenire proprio contro gli azzurri (Lazio – Napoli sarà la prima partita di Serie A del 2026, ndr).