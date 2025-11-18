Napoli, sarà confronto con tre azzurri: Conte se la vedrà con loro prima dell’Atalanta

La giornata odierna a Castel Volturno può segnare un momento importante per il Napoli di Antonio Conte. Dopo giorni di attesa e silenzi, l’allenatore valuta un confronto con alcuni giocatori rientrati dagli impegni con le nazionali. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, ieri non c’è stato alcun dialogo tra tecnico e squadra, perché mancavano diversi elementi. Oggi, con il rientro di calciatori come Giovanni Di Lorenzo, Matteo Politano e Alessandro Buongiorno, potrebbe arrivare un primo confronto diretto.

Nessun confronto ieri, Conte aspetta il gruppo al completo

Le informazioni emerse nelle ultime ore raccontano un quadro chiaro. Conte non ha parlato con la squadra nella giornata di ieri, perché i nazionali non erano ancora rientrati. L’idea è stata quella di non forzare un discorso in un momento in cui mancavano figure chiave dello spogliatoio. Come riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’:

“Nessun confronto, perché mancavano i nazionali e sarebbe stato inutile fare un discorso per riallacciare quel filo spezzato a Bologna. Antonio aspetterà il rientro di tutti.”

Il tecnico prepara un intervento mirato, pensato per ristabilire un rapporto forte con la squadra. Proprio perché il riferimento alla partita contro il Bologna suggerisce la necessità di ricostruire stabilità emotiva e lucidità dopo una fase complicata.

Attesi oggi Di Lorenzo, Politano e Buongiorno

Il ritorno di giocatori importanti può cambiare lo scenario. Oggi tre elementi fondamentali rientreranno a Castel Volturno. La loro presenza potrebbe favorire un primo confronto, utile per chiarire dinamiche e ritrovare compattezza.

“Oggi torneranno Di Lorenzo, Politano e Buongiorno, magari con loro un primo faccia a faccia potrebbe anche esserci.”

Conte vuole riprendere il controllo del gruppo, con un dialogo che possa riportare equilibrio. ‘La Gazzetta dello Sport’ ha spiegato che il tecnico è arrivato ieri intorno alle 12.30, ha pranzato con il suo staff e ha atteso che la squadra fosse pronta per lavorare sul campo. Un segnale di presenza e continuità nel ruolo.