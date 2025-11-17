Verso Napoli-Atalanta, la decisione di Conte: ecco chi sostituirà Anguissa

Il Napoli prepara la prossima sfida contro l’Atalanta con la speranza di poter mettere in campo non solo una prestazione positiva, ma anche una dimostrazione di compattezza a tutto l’ambiente azzurro. Tra i tifosi c’è preoccupazione dopo l’ultima giornata ed il forte chiacchiericcio mediatico, ma si spera che proprio da Antonio Conte possa partire un’operazione di svolta.
Napoli-Atalanta, la decisione di Conte
A tenere banco in casa azzurra sono senza dubbio gli infortuni, ed ecco che l’allenatore azzurro dovrà fare di necessità virtù e studiare la migliore formazione possibile per provare a sorprendere la Dea che, tra l’altro, arriverà al Maradona per la prima volta con Palladino in panchina.
Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, ci sarebbero già idee precise su alcuni aspetti legati alla formazione: come noto, Anguissa dovrà restare fermo ai box per infortunio.
Ed ecco che la scelta di Conte per sostituirlo dovrebbe ricadere su Elif Elmas, che insieme a Lobotka e McTominay dovrebbe andare a comporre il centrocampo partenopeo in occasione della sfida contro l’Atalanta.