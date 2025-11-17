“Salterà altre due partite”: brutte notizie per il Napoli di Conte

Il tema degli infortuni resta assolutamente caldo in casa Napoli. Antonio Conte per le prossime partite dovrà fare a meno di diversi calciatori, tra i quali alcuni anche decisamente importante per il progetto tecnico dell’allenatore azzurro.

“Salterà altre due partite”: la rivelazione su Gilmour

Tra questi, anche Billy Gilmour che pare sia destinato a saltare le prossime due partite in programma per il Napoli. A rivelarlo l’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport.

“Anguissa ne avrà almeno per dieci settimane; Meret ha bisogno di un altro mese e forse di più; Spinazzola sta meglio e Gilmour invece dovrebbe non farcela per sabato e neanche per la Champions ma pensa di esserci a Roma”, ha scritto la rosea.