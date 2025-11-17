Home ->

“Salterà altre due partite”: brutte notizie per il Napoli di Conte

di
Gilmour out altre due partite

Il tema degli infortuni resta assolutamente caldo in casa Napoli. Antonio Conte per le prossime partite dovrà fare a meno di diversi calciatori, tra i quali alcuni anche decisamente importante per il progetto tecnico dell’allenatore azzurro.

“Salterà altre due partite”: la rivelazione su Gilmour

Tra questi, anche Billy Gilmour che pare sia destinato a saltare le prossime due partite in programma per il Napoli. A rivelarlo l’edizione di oggi de La Gazzetta dello Sport.

“Anguissa ne avrà almeno per dieci settimane; Meret ha bisogno di un altro mese e forse di più; Spinazzola sta meglio e Gilmour invece dovrebbe non farcela per sabato e neanche per la Champions ma pensa di esserci a Roma”, ha scritto la rosea.

Gennaro Di Finizio

