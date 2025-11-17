“Non ha risposto a nessuno”: Napoli, il retroscena su Conte

Clima delicato in casa Napoli. Antonio Conte tornerà in queste ore a Castel Volturno dopo i giorni lontano dalla città. Servirà preparare al meglio il match del prossimo weekend contro l’Atalanta, con la Dea che si presenterà al Maradona col nuovo allenatore Raffaele Palladino e la voglia di far bene costruendo un nuovo ciclo.

Napoli, Conte e le telefonate non risposte: il retroscena

L’edizione di oggi del Mattino racconta un retroscena legato ad Antonio Conte e come l’allenatore abbia gestito questi giorni lontani dalla città partenopea: zero telefonate, nemmeno con i suoi fedelissimo: tutto rinviato al ritorno in città, compresi confronti con la squadra.

“Gli sono arrivate decine di telefonate e messaggi ma sembra che persino ai suoi fedelissimi abbia deciso di non rispondere. De Laurentiis gli ha rivolto parole di stima, umana e professionale, ogni volta che ne ha avuto la possibilità”, scrive l’edizione odierna.

Ed ancora: “Ma anche il patron ha deciso di non tartassarlo, di lasciarlo serenamente per conto suo. Anche se ha temuto che dietro le frasi di domenica scorsa si nascondesse l’ombra di un pericoloso addio“, scrive oggi Il Mattino.