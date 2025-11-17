Lukaku brucia ancora le tappe! Anticipato ancora il rientro, la situazione

Il Napoli aspetta con ansia il ritorno di Romelu Lukaku. In un momento cosi delicato della stagione, riavere a disposizione l’attaccante belga potrebbe risultare decisivo sia sul campo ma anche fuori. Il bomber ex Inter e Roma è un leader naturale, la sua figura potrebbe essere decisiva per un’operazione volta a compattare nuovamente l’ambiente.

Lui, Lukaku, sta lavorando per rimettere piede in campo il prima possibile: le ultime notizie che ci arrivano raccontano di un Romelu che continua a bruciare le tappe in maniera importante.

Napoli, rientro Lukaku: rientro anticipato! Le ultime

Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione, spiegando che Lukaku dovrebbe ulteriormente anticipare i tempi rispetto alla canonica tabella di marcia. Ecco quanto spiegato oggi dal quotidiano.

“Due giorni di riposo, oggi la ripresa, ma Romelu Lukaku continua a lavorare da solo, no stop, per tornare quanto prima. L’obiettivo è quello di rientrare entro fine mese in gruppo per poi ritrovare una convocazione ben prima della sfida contro il Milan per la semifinale di Supercoppa datata 18 dicembre”, scrive oggi il Corriere.

Ed ancora “Era quella la partita orizzonte del suo recupero ma adesso, dopo le positive indicazioni degli ultimi giorni, il rientro potrebbe arrivare anche prima”.