Troppo Brescia per il Napoli Basketball: Bilan e Della Valle devastanti, finisce 72-85

Guerri Napoli esce sconfitto al Palabarbuto 72-85: troppo forte la capolista, Brescia sempre in controllo della partita

Primo quarto

Come accade spesso dall’inizio della stagione, a iscriversi subito a referto è Willy Caruso. Brescia risponde con Bilan, che sfrutto centimetri ed esperienza in area. Della Valle si sblocca con una bomba da tre, mentre coach Magro è costretto a chiamare il primo timeout a 3′ dal termine del primo periodo. Gli azzurri restano a galla, nonostante la superiorità di Brescia. Bilan protagonista, con 6 punti e 3 rimbalzi. 15-23

Secondo quarto

Napoli prova a scuotersi, anche grazie all’ottima difesa di Treier. Impatto devastante dell’italo-estone. Magro applaude i suoi, che sembrano aver trovato ritmo dopo 15 minuti di gara. Bolton ed El Amin prendono iniziative singolari, bucando la difesa di Brescia. Napoli però continua a tirare male dall’arco. Brescia torna a prendere in mano la partita, scappando a +11 nel finale con Ndour. 33-44

Terzo quarto

Bilan continua ad essere l’incubo della difesa azzurra, anche post intervallo. Bolton, invece, sembra in serata di grazia. Mitrou-Long prova a scuotere Napoli con una tripla e una penetrazione che valgono il momentaneo -9. La squadra di Cotelli mantiene alte percentuali da 3. Croswell si prende la scena con ottime scelte difensive e due falli subiti in attacco. Mitrou Long all’arrembaggio nel terzo quarto con 9 punti segnati. 49-56

Quarto quarto

Parziale di 7-0 per Brescia, che prova nuovamente a prendere il largo. Il palazzetto si ricarica a 6′ dal termine con una super schiacciata di Simms in contropiede. Napoli continua a sbagliare tanto dalla media e dall’arco. Della Valle mette un super punto esclamativo con una tripla e un contropiede. Sul + 15 si spengono le speranze di rimonta. Germani Brescia troppo forte per questo Napoli. Anche gli obiettivi societari sono differenti. 72-85

Coach Magro: “Volevo una partita differente. Abbiamo sbagliato tutti”

Il primo commento a caldo del coach:

“C’è il rammarico di aver giocato una partita mediocre, davanti ad un palazzetto soldout. Mi aspettavo una partita differente. Troppi errori per pensare di vincere, contro una squadra che gioca a memoria. Non credo che contro una squadra come Brescia la partita si vince in difesa. Bilan e Della Valle sono un rebus per tutti. Questa doveva essere una partita in casa in attacco riuscissimo a trovare quelle scintille per trasmettere energia al pubblico. Nei numeri, da tre male. Abbiamo provato a mischiare le carte più volte su Bilan. Per vincere contro Brescia, in questo momento, questo non basta. Dispiace perché vogliamo creare un livello di energia e connessione con il pubblico. Ci proviamo contro Sassari”

Si sente tradito dai giocatori:

“Tradito non è la parola giusta. Brescia in questo momento merita dove deve stare. Il livello di applicazione e di energia deve essere differente. Oggi tutti, anche io, abbiamo fatto una partita mediocre. L’unico che ha interpretato bene la partita è stato Bolton. Abbiamo un problema: tutti provano a dare il contributo, ma dobbiamo darlo insieme. Ci sono ampi margini di miglioramento. Dobbiamo credere a quello che stiamo facendo. Si può aggiustare il tiro e deviare un po’ il percorso. Oggi girano le scatole, ma abbiamo perso contro la prima in classifica”