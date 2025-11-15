Super accordo per il Napoli Baskteball: firmato il contratto, risolto il “caso” sponsor

Ottime notizie per il Napoli Baskteball che ha finalmente risolto una questione che ha fatto restare con il fiato sospeso in queste ultime settimane tifosi e addetti ai lavori. Finalmente il club ha scelto il suo nuovo title sponsor e ha siglato un contratto con un’azienda campana che comparirà ovviamente anche nel nome della squadra.

Napoli Baskteball: siglato l’accordo con il ‘Gruppo Guerri’ per il title sponsor

Il Gruppo “Guerri” è quindi diventato in via ufficiale il nuovo Title Sponsor della società azzurra di basket. Da oggi e nelle prossime partite del campionato si parlerà perciò del ‘Guerri Napoli Basketball’: una nuova era è davvero cominciata nel capoluogo campano.

La Guerri è un’azienda campana specializzata nell’efficientamento energetico e nella valorizzazione immobiliare. I dettagli dell’accordo siglato con il Napoli Basket saranno presto illustrati. Già nei prossimi giorni sarà fissata infatti una conferenza stampa dedicata.