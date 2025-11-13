Conte lascia Napoli? Il club riflette sul sostituto, può arrivare dalla Spagna!

Le voci sulle possibili dimissioni di Antonio Conte continuano a circolare nonostante le parole di Aurelio De Laurentiis. Nella giornata di ieri, in maniera inizialmente inaspettata, il tecnico del Napoli non si è presentato alla ripresa degli allenamenti, decidendo di restare a Torino per stare vicino alla propria famiglia. Conte tornerà a guidare la squadra lunedì 17 novembre ma, secondo ‘Repubblica Napoli’, l’ipotesi dimissioni potrebbe riprendere corpo nei prossimi giorni.

Napoli, l’ipotesi dimissioni non è ancora tramontata

“Le partite perse stanno diventando troppe e io non accompagno un morto“. Queste le parole utilizzate da Antonio Conte al termine della pesante sconfitta contro il Bologna. Dichiarazioni che hanno fatto tremare il mondo Napoli, con Aurelio De Laurentiis che ha però prontamente ribadito la fiducia nel tecnico salentino.

Secondo ‘Repubblica Napoli’, quindi l’ipotesi delle dimissioni non sarebbe tramontata del tutto e potrebbe prendere corpo nei prossimi giorni. Tutto dipenderà dalla reazione del gruppo squadra, con la voglia di reagire lavorando in un’unica direzione che dovrà essere la chiave per la prosecuzione del lavoro.

Dimissioni Conte: il piano B del Napoli si chiama Xavi

Aurelio De Laurentiis è convinto che Antonio Conte possa continuare a lavorare sulla panchina del Napoli nonostante le parole arrivate dopo la sconfitta contro il Bologna. Il presidente del club azzurro è attualmente all’estero e nella sua testa i pensieri per un eventuale piano B non ci sono.

Sempre secondo ‘Repubblica Napoli’, però, ci sarebbe un nome che sta circolando nelle ultime ore: si tratta di quello di Xavi Hernandez, ex centrocampista ed allenatore del Barcellona. Per il momento solo un rumors ma chissà come si evolverà questa situazione molto delicata nelle prossime ore.