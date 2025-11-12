Caos Napoli, non c’è pace: il club ora può prendere una decisione forte

Durante la conferenza stampa con la nazionale olandese, Ronald Koeman ha rivelato un retroscena pesante riguardante Noa Lang e la sua nuova esperienza al Napoli. Il commissario tecnico ha raccontato che, lo scorso settembre, l’attaccante gli avrebbe confidato di non aver toccato un pallone per quasi un mese durante il ritiro con Antonio Conte. Una frase che sta facendo discutere tifosi e addetti ai lavori in un periodo decisamente molto delicato per la squadra.

Lo sfogo privato di Lang

Ronald Koeman, ct della nazionale olandese, ha riportato in conferenza un dialogo avuto con Noa Lang a settembre.

“Lang? Il suo è uno scenario particolare. A settembre gli chiesi come stessero andando le cose in Italia, mi disse che in 28 giorni di ritiro non aveva visto un pallone.”

Una dichiarazione che ha rapidamente fatto il giro dei media, aprendo un dibattito in un momento delicato della stagione. Lang, arrivato al Napoli con grandi aspettative, ha vissuto settimane intense sotto la guida di Antonio Conte, noto per la sua metodologia rigida e per l’importanza data alla condizione atletica.

La posizione del Napoli sulla ‘questione Lang’

Il Napoli sta facendo in questo periodo delle riflessioni e potrebbe arrivare anche a prendere una decisione forte. A gennaio ci si muoverà sul mercato e Lang sembrerebbe essere sempre di più uno dei maggiori indiziati per un addio anticipato. Arrivato in estate, l’olandese potrebbe anche già dire addio per far spazio ad un nuovo profilo.

Anche perché con Conte potrebbe non essersi sviluppato il giusto feeling e le ultime dichiarazioni di Koeman potrebbero inasprire ancora di più una situazione già di per sé tesa.