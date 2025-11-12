Caos Napoli, l’ex azzurro tranquillizza tutti: “Non vedo problemi”

Il clima in casa Napoli è a dir poco teso. Gli ultimi risultati e le ultime dichiarazioni di Antonio Conte hanno portato ad un vero e proprio polverone. Ma la situazione è davvero così tragica? Se, infatti, gran parte del popolo azzurro è fortemente preoccupato per questo momento negativo e per un rapporto tra Conte ed alcuni giocatori che sembra essere ai minimi storici, c’è anche chi pensa che sia inutile fare allarmismi. In una recente intervista l’ex azzurro Gokhan Inler ha invocato la calma.

Napoli, Inler non è preoccupato: “Faranno bene nelle prossime partite”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Inler ha parlato dell’atmosfera pesante che si sta vivendo a Napoli. L’ex centrocampista azzurro non vede problemi così insormontabili e crede che già nelle prossime gare i campioni d’Italia riusciranno a riprendersi. Fondamentale, però, sarà la compattezza del gruppo:

Conte è un grande allenatore, con grandi giocatori a disposizione. Credo che faranno bene nelle prossime partite. È importante che ci sia unione all’interno della squadra. Alla fine a scendere in campo sono sempre i calciatori e la preparazione è fondamentale. Non vedo problemi.

L’unione fa la forza: in casa Napoli tutti devono remare dalla stessa parte

Poca preoccupazione, dunque, da parte di Inler, che è sicuro che questo momento negativo passerà molto presto. Del resto il Napoli può contare su un campione in panchina e su dei campioni in campo. Se tutti remeranno dalla stessa parte, continuare a fare male sarà francamente molto difficile.