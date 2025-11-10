Conte e l’ipotesi dimissioni, chi potrebbe sostituirlo? I migliori allenatori disponibili

L’ombra delle dimissioni di Antonio Conte continua ad aleggiare sul Napoli, alimentando le ipotesi su un possibile cambio in panchina. Nel caso in cui l’allenatore dovesse davvero lasciare, la società dovrà valutare attentamente i profili disponibili sul mercato, tra esperienze internazionali e giovani tecnici emergenti. Alcuni nomi, come Thiago Motta o Marco Rose, rappresentano soluzioni interessanti per visione di gioco e adattabilità.

I possibili sostituti di Conte: profili e caratteristiche

Tra gli allenatori liberi o potenzialmente raggiungibili, spiccano figure di grande esperienza come Gareth Southgate, che dopo l’avventura con la nazionale inglese potrebbe tornare su una panchina di club. L’inglese è apprezzato per la capacità di gestire gruppi complessi e per il profilo istituzionale, ma resta da capire la sua disponibilità a trasferirsi in Serie A.

Più praticabile appare la pista che porta a Thiago Motta, ex tecnico della Juventus, che vorrebbe provare a rilanciarsi dopo l’esperienza in bianconero. Andr, però, prima rescisso il contratto con il club.

Le alternative europee: da Xavi a Ten Hag

Guardando all’estero, un nome che suscita curiosità è quello di Xavi Hernández, ex tecnico del Barcellona. La sua idea di calcio, basata sul controllo del gioco e sul possesso palla, potrebbe sposarsi bene con le caratteristiche tecniche di alcuni giocatori del Napoli, ma richiederebbe tempo e una struttura solida.

Altro profilo interessante è Erik ten Hag, reduce da un’esperienza complicata al Manchester United, ma ancora stimato per la sua visione tattica moderna e la capacità di valorizzare i giovani. Allo stesso livello di credibilità si colloca Marco Rose, che ha lasciato un’impronta positiva al Lipsia con un gioco aggressivo e dinamico.

Chiude il cerchio Edin Terzic, ex Borussia Dortmund, allenatore pragmatico e concreto, capace di unire intensità e disciplina.

Napoli in attesa, De Laurentiis osserva

Al momento non ci sono segnali ufficiali di rottura, ma il presidente Aurelio De Laurentiis rimane vigile. L’obiettivo è dare continuità al progetto e trovare equilibrio dopo un periodo difficile. Qualunque scelta dovrà garantire stabilità e identità, due aspetti centrali per restituire serenità a squadra e tifosi. Un eventuale cambio in panchina sarebbe una decisione di peso, destinata a segnare il resto della stagione e forse l’intero progetto tecnico del club.