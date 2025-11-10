Chiariello durissimo con Conte: “Tutta colpa sua. In un aspetto va in difficoltà da sempre”

La pesante sconfitta del Napoli contro il Bologna ha scatenato forti reazioni. Tra le più dure c’è quella di Umberto Chiariello, che ai microfoni della sua consueta analisi per Canale 21 non ha risparmiato critiche ad Antonio Conte. Il giornalista ha messo in discussione la gestione del gruppo e le parole dell’allenatore dopo la partita, individuando proprio in lui il principale responsabile del momento negativo.

Chiariello: “Il colpevole è Conte”

Chiariello ha commentato senza mezzi termini le dichiarazioni rilasciate da Conte nel post-partita, dove l’allenatore aveva parlato di un confronto con la società.

“Conte ha aggiunto una cosa che lascia perplessi: ‘Ho parlato con la società’. Ma cosa vuol dire? Ti vuoi dimettere? Vuoi un controllo serrato sulla vita privata dei giocatori? Cosa significa?”

Il giornalista ha sottolineato come Conte abbia avuto finora carta bianca da parte del club, pieno supporto economico e tecnico, ma senza riuscire a trasmettere fiducia a una squadra apparsa spenta.

“Ha tutti i poteri, tutti i soldi e i giocatori che ha chiesto, tranne Ndoye. Il problema è che questo Napoli ha giocatori scontenti.”

“Il Bologna è più squadra: Conte deve ritrovare il gruppo”

Chiariello ha poi paragonato la gestione del Napoli a quella del Bologna di Vincenzo Italiano, evidenziando la differenza di spirito e coinvolgimento tra i giocatori.

“Nel Bologna sono coinvolti tutti, nel Napoli no. Lang e Neres sono costati oltre 50 milioni e non incidono, mentre Cambiaghi entra e cambia la partita.”

Per il giornalista, la chiave sta nella capacità dell’allenatore di motivare l’intero gruppo, un aspetto che Conte, a suo giudizio, fatica da sempre a gestire.

“Ha ragione Conte: la colpa è sua. È bravissimo a costruire, ma quando deve gestire un gruppo ampio va in difficoltà, è la sua storia.”

Un messaggio diretto: “Riaccenda la passione”

Chiariello ha concluso il suo intervento con un appello chiaro, invitando il tecnico a ritrovare la leadership e la compattezza che avevano portato al successo in passato.

“Piuttosto che dire ai ragazzi che manca la passione, la riaccendesse lui. Ha voluto questi giocatori, ora deve coinvolgerli.”

Il giornalista ha poi ricordato come la forza di un gruppo passi dalla capacità del suo leader di tenere unito lo spogliatoio. Il Napoli, secondo lui, deve ripartire proprio da qui per uscire dalla crisi e ritrovare identità e orgoglio.