Esonero Conte? Arriva la prima indicazione di Sky: l’ultima ora dopo il Bologna

Sembra essere entrato in un tunnel senza fine il Napoli. Al Dall’Ara i campioni d’Italia si rendono protagonisti dell’ennesima prestazione insufficiente, che si è tradotta in una sconfitta meritatissima contro il Bologna per 2-0. Appena un gol segnato nelle ultime quattro per i partenopei, con la vetta della classifica che adesso rischia di scivolare via.

Non possono mancare le critiche nei confronti di Antonio Conte, con i tifosi azzurri spazientiti delle continue prestazioni deludenti della squadra. C’è addirittura chi opta per l’esonero, opzione al momento non presa in considerazione dalla società.

Napoli, crollo verticale: la panchina di Conte non è in discussione

Seppur il Napoli stia vivendo uno dei periodi peggiori degli ultimi mesi, come riportato da Sky Sport, al momento non ci sono dubbi da parte della società sul futuro di Conte. Da parte del club partenopeo non filtra un’eccessiva preoccupazione, con la certezza che la sconfitta di oggi sia un semplice errore di percorso e non un segnale d’allarme troppo rilevante.

È chiaro che al momento avrebbe pochissimo senso parlare di esonero, ma al tempo stesso non si può far finta di nulla. Dall’inizio di stagione si è visto spesso – se non quasi sempre – un Napoli deludente nelle prestazioni e gli ultimi risultati sembrano essere solo il risultato di questo trend negativo. La speranza è che la sosta possa permettere alla squadra di ritrovare un po’ di serenità e fiducia in vista dei prossimi impegni.