Conte e lo sfogo in conferenza, il precedente con il Tottenham è inquietante: sapete cosa successe nel 2023?

Antonio Conte nell’occhio del ciclone dopo la sconfitta del suo Napoli contro il Bologna. Il tecnico non ha usato mezzi termini nel corso della conferenza stampa, durante la quale ha ampiamente ammesso tutta la sua amarezza per uno spirito di gruppo che è difatti impalpabile tra gli azzurri. Tante le parole forti usate dal tecnico leccese, che in questi giorni si vedrà con la dirigenza partenopea per cercare di rilanciarsi in vista del ritorno in campo, dopo la sosta.

Intanto, sta divenendo virale il parallelismo che sembra esserci tra le parole di quest’oggi e quelle utilizzate nel corso di una conferenza stampa del 18 marzo 2023, quando era sulla panchina del Tottenham.

Conte, nel 2023 si scagliò contro la squadra e non solo: dopo pochi giorni l’addio al Tottenham

Sembrano una sorta di replay le dichiarazioni rilasciate quest’oggi da Antonio Conte: quest’ultimo non ha avuto peli sulla lingua in merito a un atteggiamento del gruppo azzurro che, dal suo punto di vista, non è sembrato impeccabile.

Parole che sembrano ricordare quelle pronunciate il 18 marzo 2023, pochi giorni prima del suo addio con risoluzione. Queste le dichiarazioni in questione:

“Se vuoi diventare una squadra forte, che gioca per vincere, devi metterci il desiderio, devi aiutare i compagni, avere il fuoco negli occhi e mostrarlo in ogni momento: io in campo vedo solo undici giocatori che giocano per loro stessi. Sotto questo punto di vista siamo peggiorati rispetto alla scorsa stagione”.

In seguito, all’epoca, Conte utilizzò parole ancor più forti anche contro l’ambiente (“Qui al Tottenham non sono abituati a giocare per qualcosa di importante”, ndr), mentre quest’oggi il tecnico si è limitato a parlare dell’atteggiamento della squadra. È chiaro, però, che questo precedente fa preoccupare e non poco i tifosi, che sperano ovviamente che Conte possa trovare presto la quadra per una stagione che dovrà avere, evidentemente un copione ben diverso rispetto a quello attuale.