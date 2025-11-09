Conte-bis e Garcia a confronto: i numeri non lasciano scampo, avete visto?

Dopo la vittoria dell’Inter sulla Lazio, il Napoli perde il primo in classifica con 22 punti, a due lunghezze dai nerazzurri e dalla Roma capolista. Un dato curioso lega la stagione attuale a quella del 2023/24: anche allora, con Rudi Garcia, gli azzurri occupavano la quarta posizione dopo undici giornate, con 21 punti. La squadra di Antonio Conte ha un bottino quasi identico, ma con numeri diversi tra gol fatti e subiti.

News SSC Napoli, il confronto tra Antonio Conte e Rudi Garcia

Il Napoli si ritrova con 22 punti in classifica all’undicesima giornata. Con Rudi Garcia, il Napoli post terzo Scudetto aveva raccolto 21 punti, con 24 gol segnati e 12 subiti. Oggi, sotto la guida di Antonio Conte, i punti sono 22, con un attacco meno prolifico (16 reti) ma una difesa più solida (10 gol incassati).

La differenza, in positivo, la fa sicuramente la classifica cortissima: oggi, infatti, il Napoli è solo a due punti dalla vetta occupata da Inter e Roma. Nella stagione 2023 – 2024, gli azzurri erano a -7 dalla capolista (che era l’Inter, ndr) dopo undici giornate.