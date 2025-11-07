Mercato Napoli, tutte le big lo vogliono: Manna ci prova, l’agente si è già mosso

In casa Napoli si guarda al futuro con la consapevolezza di dover migliorare la rosa a disposizione di Antonio Conte: ad oggi gli azzurri sono primi in classifica ma le difficoltà si sono palesate in maniera concreta già in diverse occasioni. Ecco perchè Giovanni Manna sta già cercando di capire come operare sul mercato e farsi trovare pronto per ogni occasione.

Napoli su Giovane, ci sono altre big: la situazione

Il nome di Giovane Santana do Nascimento è finito sulla lista di Giovanni Manna: l’attaccante brasiliano piace al club azzurro e non solo, considerando che ci sono anche altri top club italiani che starebbe pensando a lui: Milan e Inter su tutte, sarebbero interessate al giocatore del Verona.

Secondo quanto riportato dal portale brasiliano UOL Esposte, l’agente del calciatore avrebbe già informato il suo assistito su quelli che sarebbero i club interessati alle sue prestazioni, tra questi anche il Napoli. Il Verona – si legge – ha già fissato il prezzo del giocatore a 10 milioni di euro.