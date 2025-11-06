Mercato Napoli, De Laurentiis pronto ad un altro sforzo: l’annuncio di Romano

Dopo aver incassato la notizia del bruttissimo infortunio di Kevin De Bruyne, il Napoli è pronto a tornare con forza sul mercato nel prossimo mese di gennaio per acquistare una valida alternativa al fuoriclasse belga.

L’assenza di Zambo Anguissa per almeno un mese, causa Coppa d’Africa, complica ancor di più i piani del d.s. Giovanni Manna, che dovrà optare per un calciatore di quantità e qualità. Il nome caldo è quello di Kobbie Mainoo del Manchester United, ed in merito al possibile affare sono arrivati nuovi aggiornamenti.

Mainoo – Napoli, Romano rivela: “Resta in pole, ma dipende ancora tutto dallo United”

Kobbie Mainoo è la priorità per il centrocampo del Napoli. L’inglese scuola Manchester United, sondato già la scorsa estate dagli azzurri, rappresenta il profilo ideale per la società e per mister Antonio Conte, rimasto orfano di Kevin De Bruyne.

Tramite il proprio canale YouTube, il giornalista ed esperto di mercato Fabrizio Romano ha rilasciato importanti aggiornamenti in merito alla trattativa, ribadendo che la volontà dello United sarà cruciale:

“Il Napoli prenderà un centrocampista a gennaio. Mainoo resta in pole, nelle ultime settimane ci sono stati contatti con l’entourage per mantenere la pista calda. Gli azzurri lo vogliono ma tutto dipende dal Manchester United”

Mercato Napoli, non mancano le alternative a Mainoo: pronti altri due profili

Fabrizio Romano, nelle sue dichiarazioni in merito al possibile affare Kobbie Mainoo, ha rivelato che il Napoli ha pronte anche alcune alternative al centrocampista inglese.

Di seguito, le parole del giornalista rilasciate su Youtube:

“Mainoo non è l’unico nome sulla lista. Ce ne sono almeno altri due, ma l’inglese è uno dei più caldi. Il club azzurro farà questo colpo a centrocampo, l’ha dichiarato anche il ds Manna prima dell’Eintracht”

Kobbie Maino al Napoli nella prossima sessione di mercato è la scelta giusta? Il calciatore è uno dei più talentuosi e di prospettiva dell’intera Premier League, gli azzurri fanno bene a puntarci.