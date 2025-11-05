Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

UFFICIALE – Gioia in casa Napoli: il comunicato infiamma tutti i tifosi!

Il Napoli esulta in gruppo

Lo 0-0 è un risultato che non può soddisfare il Napoli: contro l’Eintracht Francoforte, nella serata di martedì gli azzurri avevano il dovere di portare a casa i tre punti per mettersi sulla strada giusta per quanto riguarda il discorso qualificazione. Invece, tutto si complica nella UEFA Champions League per il Napoli, che ora non può più permettersi passi falsi da qui in avanti per non compromettere il proprio cammino.

Stesso risultato, stesso punto, ottenuto nell’ultima partita in Serie A contro il Como, ma che ha tutt’altro sapore: gli uomini di Antonio Conte, infatti, sono momentaneamente al primo posto in solitaria, proprio a un punto di distacco dagli inseguitori. Un peso importante è dato anche dalla vittoria, in casa, contro l’Inter: in quell’occasione, c’è stato un super gol da parte di Scott McTominay. Ed è proprio a tal riguardo che arriva la notizia che fa infiammare tutti i tifosi!

Serie A, è di McTominay il gol più bello del mese di ottobre: il premio

Il gol di Scott McTominay messo a segno contro l’Inter è il gol più bello del mese di ottobre: questo è quanto annunciato in queste ore dalla Lega di Serie A sui propri canali social. La rete dell’ex Manchester United ha battuto una concorrenza importante come il gol di Nico Paz, di sinistro a giro, messo a segno nel corso di Como – Juventus.

Una rete, quella di McTominay, che ha un peso non indifferente, fino a ora, nella classifica del Napoli, considerando il primo posto in solitaria che ora gli azzurri si godono prima dei prossimi impegni. Con la speranza, ovviamente, che la vetta sia tenuta al sicuro il più lungo possibile.

Francesco Fildi

Francesco il nome; Fildi il cognome; Frank il soprannome. Classe 1998, con il calcio e la musica nel cuore, devo il mio “battesimo pallonaro” a Shevchenko e Totti. Nell’estate del 2019, un paio d’anni dopo la maturità, il colpo di fulmine con il giornalismo. Dal 2021 nel network Rompipallone, a SpazioNapoli ho trovato la mia casa (professionale e non solo). Nel maggio 2023 ho coronato il desiderio di diventare giornalista pubblicista, iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n.183266
