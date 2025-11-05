Troppo Trapani al PalaBarbuto: Napoli quanti errori, finisce 90-97

Il Trapani Sharks batte Napoli Basketball al Palabarbuto: tanti errori ai tiri liberi e dall’arco (27%), secondo KO di fila per gli azzurri

Primo quarto

Inizia fortissimo Trapani grazie ad Alibegovic e Petruccelli che confezionano un parziale di 11 a 0 in 3 minuti. Dopo quattro minuti si sblocca il Napoli con Caruso. Difesa aggressiva dei siciliani, ma nel corso del primo quarto cresce anche l’intensità degli azzurri. Petruccelli chiude un primo periodo da paura da 11 punti. Male gli azzurri ai liberi, con soli 4 segnati su 7. 18-27

Secondo quarto

Magro furioso nel mini intervallo, riesce a dare la carica giusta ai ragazzi. Buonissimo ingresso di Gentile, ma è tutta la squadra che inizia a girare bene, specialmente in difesa. Trapani forza qualche scelta, Napoli si sblocca dalla distanza. Mitrou-Long fa partire la rimonta e firma un parziale da 11 a 0 che infiamma il Palazzo. A 4′ dall’intervallo, gli azzurri comandano sul +1. Flagg inanella 5 punti di fila, ma è soprattutto l’atteggiamento difensivo di Napoli che fa particolarmente felice coach Magro. E Repesa, di contro, inizia ad alzare i decibel della voce dalla sua panchina. 46-44

Terzo quarto

Ottima partenza degli azzurri, nonostante qualche errore in transizione che però Trapani non punisce a dovere. Napoli alza un po’ le percentuali da tre grazie alle tre triple di fila di Simms. I siciliani restano attaccati punto a punto, Notae e Allen provano ad aumentare il ritmo e forzano Napoli a commettere tanti falli nel terzo periodo. Gli azzurri perdono la bussola nel finale, Trapani fa 5-0 e si porta in vantaggio. 73-77

Quarto quarto

Trapani tenta la fuga, trascinata da un Notae sempre più in crescita e decisivo. La circolazione del pallone di Napoli è meno fluida, Trapani torna al +10 a 6′ dal termine. Nel finale si alzano i decibel del palazzetto, Trapani fallosissima manda a cinque falli sia Hurt che Eboua. A 3′ dalla fine è 87-91, con Repesa costretto a chiamare timeout. Nel finale, qualche errore di troppo per gli azzurri. Pesano a bilancio alcuni errori in contropiede e un clamoroso canestro annullato per un’interferenza di Caruso. 90-97

Coach Magro: “Squadra viva. Vado a casa meno arrabbiato”

Il primo commento a caldo di coach Magro dopo la sconfitta contro Trapani:

“Vi sembrerò pazzo, ma a prescindere dal risultato ho visto una squadra viva e che ha giocato insieme. Abbiamo acceso il pubblico, ci siamo fatti trascinare e dovremmo farlo nuovamente. Non parlo mai degli arbitri, ma ci sono stati dei momenti che poteva cambiare la partita. Loro hanno segnato tanto a segnare dalla lunetta. Tante palle perse oggi. Dobbiamo capire quanto manca per quella scintilla che ci dà fiducia e consapevolezza per fare un passaggio migliore o una difesa più dura. Siamo ancora non sufficientemente maturi a ripartire in tempo”

Sul ritmo gara:

“A questi ritmi non puoi pensare di fare poche palle perse. Frenesia nel finale? Abbiamo giocato molto sui target, loro poi hanno abbassato il quintetto…Vado a casa meno arrabbiato del dopo Tortona”

Sui singoli, tiri da 3 e tiri liberi: