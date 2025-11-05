Scoppia il caso in casa Napoli? Il gesto social non lascia dubbi: cos’è successo

In casa Napoli c’è l’amaro in bocca in seguito allo 0-0 ottenuto contro l’Eintracht Francoforte: un risultato, il medesimo, che complica e non di poco il cammino degli azzurri nella League Phase della UEFA Champions League. Ora, l’obiettivo è quello di lasciarsi tutto alle spalle: all’orizzonte c’è la sfida contro il Bologna, che evoca ricordi sicuramente piacevoli per il difensore Sam Beukema.
Quest’ultimo ha saltato le ultime sfide, in seguito alla prova tutt’altro che da incorniciare a Eindhoven, nella disfatta contro il PSV. In molti hanno ipotizzato anche un possibile malumore del centrale olandese per le ultime scelte di Antonio Conte: l’ultimo gesto social del difensore, però, sembra non lasciare dubbi, con il giocatore che si gode la città.
Beukema in giro per Napoli: l’olandese si gode la città partenopea
Sam Beukema si gode la giornata libera in giro per Napoli: lo scatto apparso sui social non lascia dubbi. Di recente, il numero 31 dei campioni d’Italia in carica ha dichiarato di essere stato piacevolmente convinto dall’ambiente e dalla città, con l’intento di godersi Napoli il prima possibile.
Detto fatto: l’olandese ha postato ben due foto in cui testimonia la sua visita al centro storico. Un gesto che in molti hanno accolto con entusiasmo sui social.
Ultimissime notizie Napoli: Beukema in attesa dell’occasione giusta
Il rientro di Alessandro Buongiorno in pianta stabile e quello di Amir Rrahmani mettono in secondo piano, almeno per il momento, Sam Beukema. Il difensore ex Bologna ora è in attesa dell’occasione giusta, consapevole del fatto che anche il suo contributo sarà importante per gestire una stagione così intasata di impegni. Anche, magari, per lasciarsi alle spalle la difficile notte di Eindhoven. Intanto, il centrale usa i social per allontanata ogni minimo rumors legato a presunti malumori sull’ambientamento in azzurri.