Scoppia il caso in casa Napoli? Il gesto social non lascia dubbi: cos’è successo

di
Beukema si gode Napoli

In casa Napoli c’è l’amaro in bocca in seguito allo 0-0 ottenuto contro l’Eintracht Francoforte: un risultato, il medesimo, che complica e non di poco il cammino degli azzurri nella League Phase della UEFA Champions League. Ora, l’obiettivo è quello di lasciarsi tutto alle spalle: all’orizzonte c’è la sfida contro il Bologna, che evoca ricordi sicuramente piacevoli per il difensore Sam Beukema.

Quest’ultimo ha saltato le ultime sfide, in seguito alla prova tutt’altro che da incorniciare a Eindhoven, nella disfatta contro il PSV. In molti hanno ipotizzato anche un possibile malumore del centrale olandese per le ultime scelte di Antonio Conte: l’ultimo gesto social del difensore, però, sembra non lasciare dubbi, con il giocatore che si gode la città.

Beukema si gode Napoli – ANSA – spazionapoli.it

Beukema in giro per Napoli: l’olandese si gode la città partenopea

Sam Beukema si gode la giornata libera in giro per Napoli: lo scatto apparso sui social non lascia dubbi. Di recente, il numero 31 dei campioni d’Italia in carica ha dichiarato di essere stato piacevolmente convinto dall’ambiente e dalla città, con l’intento di godersi Napoli il prima possibile.

Detto fatto: l’olandese ha postato ben due foto in cui testimonia la sua visita al centro storico. Un gesto che in molti hanno accolto con entusiasmo sui social.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da Spazio Napoli (@spazionapoli.it)

Ultimissime notizie Napoli: Beukema in attesa dell’occasione giusta

Il rientro di Alessandro Buongiorno in pianta stabile e quello di Amir Rrahmani mettono in secondo piano, almeno per il momento, Sam Beukema. Il difensore ex Bologna ora è in attesa dell’occasione giusta, consapevole del fatto che anche il suo contributo sarà importante per gestire una stagione così intasata di impegni. Anche, magari, per lasciarsi alle spalle la difficile notte di Eindhoven. Intanto, il centrale usa i social per allontanata ogni minimo rumors legato a presunti malumori sull’ambientamento in azzurri.

Francesco Fildi

Francesco il nome; Fildi il cognome; Frank il soprannome. Classe 1998, con il calcio e la musica nel cuore, devo il mio “battesimo pallonaro” a Shevchenko e Totti. Nell’estate del 2019, un paio d’anni dopo la maturità, il colpo di fulmine con il giornalismo. Dal 2021 nel network Rompipallone, a SpazioNapoli ho trovato la mia casa (professionale e non solo). Nel maggio 2023 ho coronato il desiderio di diventare giornalista pubblicista, iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n.183266
