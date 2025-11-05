“Ag4in”, il film sul quarto Scudetto del Napoli sbarca in TV: dove e quando sarà trasmesso

Ci sono imprese che sono impossibili da dimenticare. Lo sanno bene i tifosi del Napoli, che negli ultimi anni hanno avuto la gioia di accogliere ben due Scudetti all’ombra del Vesuvio. Un risultato straordinario per un club che intende crescere sempre di più sul campo che fuori dal terreno di gioco. Tante le iniziative riservate ai sostenitori di fede azzurra proprio per ricordare i due campionati conquistati con Luciano Spalletti e con Antonio Conte, come nel caso di “Ag4in“, il film che ripercorre il cammino dei campioni d’Italia in carica nella scorsa stagione.

Enorme il successo al box office, per una pellicola che, molto presto – proprio nel mese di novembre -, sbarcherà anche in TV. Una grande notizia per tutti i tifosi che non hanno avuto modo di vedere il film direttamente nei cinema, nelle scorse settimane.

News Napoli calcio, “Ag4in” sarà trasmesso in TV: tutti i dettagli

Sky ha annunciato che, per la prima volta, verrà trasmessa in televisione la pellicola dedicata al campionato vinto dagli uomini di Antonio Conte nel finale della scorsa stagione.

Il film arriverà sia su Sky che su Now, in streaming, a partire dal 22 novembre, subito dopo la partita di Serie A tra il Napoli e l’Atalanta.

Tifosi Napoli al settimo cielo: dal 22 novembre “Ag4in” in TV

Una notizia che è stata accolta con grande entusiasmo da parte dei sostenitori di fede azzurra, che portano ancora nel proprio cuore quella notte di maggio in cui Scott McTominay e Romelu Lukaku regalarono il quarto Scudetto della storia del club partenopeo.