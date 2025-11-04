Occhio Napoli, decisione durissima prima dell’Eintracht: scoppia la protesta

Torna la tensione intorno a Napoli-Eintracht Francoforte, sfida di Champions League segnata ancora dalle conseguenze dei fatti del 2023. Alle autorità tedesche è stato vietato di organizzare la trasferta dei propri tifosi e il club ha reagito in modo deciso. In segno di protesta, il presidente dell’Eintracht ha scelto di non seguire la squadra in Italia, disertando anche il tradizionale pranzo UEFA con la dirigenza partenopea. La notizia è stata riportata da ‘Il Mattino’: di seguito i dettagli.

Il presidente dell’Eintracht diserta la trasferta

Secondo quanto riferito da ‘Il Mattino’, la società tedesca ha deciso di non inviare alcun rappresentante a Napoli. La decisione arriva dopo settimane di confronto tra le autorità locali e quelle tedesche, con l’obiettivo di evitare nuovi episodi di tensione in città.

L’assenza del presidente del è un sì gesto simbolico, ma che ribadisce anche il malcontento del club per una misura ritenuta eccessiva. La dirigenza dell’Eintracht continua a considerare ingiusto il divieto imposto ai propri tifosi, che non potranno assistere alla partita al Maradona.

Controlli rafforzati in città

Nel frattempo, Napoli si prepara a vivere una giornata tutta da monitorare. Le autorità italiane hanno rafforzato la sorveglianza nei punti strategici della città, in collaborazione con la polizia tedesca. L’obiettivo è evitare qualsiasi episodio spiacevole nei pressi dello stadio o nelle aree centrali.

Un piano di sicurezza condiviso che conferma la collaborazione tra i due Paesi dopo i gravi scontri che avevano caratterizzato la trasferta del 2023.

Il rapporto tra l’Eintracht Francoforte e la città di Napoli resta complesso, segnato da quegli episodi di violenza che avevano danneggiato l’immagine di entrambe le tifoserie. La scelta del club tedesco di disertare la trasferta, pur comprensibile sul piano simbolico, sottolinea quanto la ferita sia ancora aperta. In attesa del match, la speranza è che la serata resti concentrata sul calcio e sulla competizione, con la Champions che dovrebbe tornare ad essere terreno di sport e non di tensioni.