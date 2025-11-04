Napoli-Eintracht, Elmas senza filtri: messaggio chiaro a Conte

Dopo il tonfo clamoroso subito contro il PSV, il Napoli torna in scena in Europa. Attualmente inchiodati al 23° posto in classifica, con l’Eintracht Francoforte, una squadra tosta, organizzata e piena di talento, c’è tantissimo in palio. E, intervistato pre-partita, Eljif Elmas ha fatto chiarezza sul match e sul suo ruolo nei piani di Conte.

Conte, senti Elmas: pronto a tutto per giocare

Queste le parole del macedone, intervenuto ai microfoni di Sky Sport:

“Esterno alto? Qualche volta è difficile giocare da per tutto, ma cerco di fare sempre il massimo. Sono sempre a disposizione del mister. Io sono trequartista, ma gioco ovunque. Quando serve alla squadra posso mettermi ovunque. Mi adatto alle necessità del gruppo. Siamo concentrati, è una partita speciale. Vogliamo vincere, sappiamo bene la forza dell’avversario.”

Il Napoli, dunque, sa che non può più sbagliare: serve grinta, unità e quel pizzico di magia del Maradona per ribaltare la stagione europea.