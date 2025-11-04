Napoli-Eintracht, Conte rivoluziona la formazione: cambiano le gerarchie

Dopo il pareggio a reti bianche contro il Como, in casa Napoli c’è voglia di riscatto. In più, la sfida contro l’Eintracht di Francoforte potrebbe servire a cancellare il disastroso risultato di Eindhoven. Antonio Conte, nonostante le defezioni, metterà in campo l’undici titolare migliore per tornare alla vittoria in Champions League. Tante le novità rispetto alle ultime formazioni.

Napoli senza Spinazzola: ballottaggio a sinistra

Antonio Conte ha perso anche Leonardo Spinazzola, uscito malconcio all’intervallo nell’ultimo turno di campionato. Oliveira si gioca il posto con Miguel Gutierrez, ma a vincere il ballottaggio dovrebbe essere proprio lo spagnolo. Secondo il ‘Corriere dello Sport’ sarà l’ex terzino del Girona a completare la difesa insieme a Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno.

Oltre a Gutierrez, però, ci saranno novità importanti anche a centrocampo e in attacco.

Conte sceglie Elmas: tridente inedito contro il Francoforte

Nonostante gli acciacchi, a centrocampo torna Stanislav Lobotka, già rientrato in occasione di Napoli-Como. Lo slovacco sarà titolare insieme ad Anguissa e McTominay. In attacco, invece, è Elmas il favorito per chiudere il tridente con Politano ed Hojlund. Queste le novità di formazione anticipate dal ‘Corriere’.

