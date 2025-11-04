Home ->

Napoli-Eintracht, Conte rassicura tutti sulle condizioni di Lobotka: parole nette

Conte in conferenza stampa

Antonio Conte non nasconde la determinazione alla vigilia del match di Champions contro l’Eintracht Francoforte. Il tecnico salentino, con il piglio di chi sa che ogni partita è una finale, ha parlato in conferenza stampa del momento della squadra e delle scelte tattiche.

Conte carica i suoi: le parole del mister

Su Stanislav Lobotka, perno del centrocampo azzurro, Conte è stato chiaro: “Si è allenato regolarmente, anche prima della gara col Como. Può giocare tutta la partita, è pronto”. Poi una menzione speciale per Miguel Gutierrez ed Eljif Elmas, due nomi che stanno conquistando sempre più spazio: “Sono due giocatori che fanno parte delle novità buone. Si sono inseriti nella giusta maniera, sono alternative valide”.

Parole che suonano come un investimento sul presente e sul futuro: Gutierrez porta freschezza sulla fascia, Elmas duttilità e qualità in mezzo al campo.
Conte non ha nascosto l’importanza del match: serve una vittoria per rilanciarsi in classifica e ridare slancio a una stagione europea ancora in bilico. “Siamo concentrati, sappiamo cosa dobbiamo fare”, ha chiuso il mister. Il Napoli è avvisato: è ora di reagire.

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
