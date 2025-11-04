Napoli-Eintracht, Conte rassicura tutti sulle condizioni di Lobotka: parole nette

Antonio Conte non nasconde la determinazione alla vigilia del match di Champions contro l’Eintracht Francoforte. Il tecnico salentino, con il piglio di chi sa che ogni partita è una finale, ha parlato in conferenza stampa del momento della squadra e delle scelte tattiche.

Conte carica i suoi: le parole del mister

Su Stanislav Lobotka, perno del centrocampo azzurro, Conte è stato chiaro: “Si è allenato regolarmente, anche prima della gara col Como. Può giocare tutta la partita, è pronto”. Poi una menzione speciale per Miguel Gutierrez ed Eljif Elmas, due nomi che stanno conquistando sempre più spazio: “Sono due giocatori che fanno parte delle novità buone. Si sono inseriti nella giusta maniera, sono alternative valide”.

Parole che suonano come un investimento sul presente e sul futuro: Gutierrez porta freschezza sulla fascia, Elmas duttilità e qualità in mezzo al campo.

Conte non ha nascosto l’importanza del match: serve una vittoria per rilanciarsi in classifica e ridare slancio a una stagione europea ancora in bilico. “Siamo concentrati, sappiamo cosa dobbiamo fare”, ha chiuso il mister. Il Napoli è avvisato: è ora di reagire.