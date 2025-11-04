Napoli – Eintracht 0-0: al Maradona vince la noia, la reazione dei tifosi

Reti bianche al Maradona tra il Napoli e l’Eintracht che, in uno dei due match delle 18:45 del martedì di Champions League, si dividono la posta in palio con un punto a testa. Una prestazione soporifera per entrambe le compagini, con i padroni di casa che non sono riusciti a fare meglio rispetto al muro difensivo messo a punto dai tedeschi. Un’opportunità sprecata da parte degli uomini di Antonio Conte, che ora vedono complicarsi il discorso qualificazione, considerando i quattro punti conquistati in queste prime quattro partita della League Phase.
Champions League, il Napoli non sfonda: qualche fischio dagli spalti del Maradona
Una prestazione tutt’altro che indimenticabile per gli uomini di Antonio Conte, incapaci di creare pericoli consistenti nell’area avversaria. Una serata da dimenticare per buona parte dei giocatori azzurri, quasi sulla falsa riga di quanto visto in occasione della precedente partita in Serie A, contro il Como, finita ugualmente 0-0.
Da sottolineare, in ogni caso, la reazione dello stadio Diego Armando Maradona: al fischio finale del direttore di gara, si è udito qualche fischio dagli spalti. In linea di massima, i tifosi hanno accolto in modo freddo questo 0-0 che, inevitabilmente, mette in salita il discorso qualificazione per i campioni d’Italia in carica.