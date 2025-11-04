Elmas: “Oggi è mancato il gol. Ruolo? Ecco come mi sto trovando con Conte”

Home ->

Eljif Elmas parla dopo Napoli - Eintracht

È uno 0-0, quello contro l’Eintracht Francoforte, che non può lasciare soddisfatti i tifosi del Napoli: le occasioni per la squadra di Antonio Conte non sono mancate, ma non c’è stato quel guizzo capace di determinare, in un senso o nell’altro, il match in favore dei campioni d’Italia in carica.

A parlarne è stato il centrocampista Eljif Elmas, intervenuto poco dopo il fischio finale del match ai microfoni di Sky Sport.

Il rammarico per un gol che non è arrivato, forse per troppa poca cattiveria, e la sua volontà di mettersi a disposizione di Conte: questo è quanto si evince dalla parole rilasciate da Eljif Elmas a Sky Sport:

“Oggi è mancato il gol, ma abbiamo fatto una buona partita secondo me. Siamo stati uniti, abbiamo creato tanto ma bisogna essere cattivi nella terza zona. Siamo sulla giusta strada, spero che giocando così arrivano anche i gol.

Serve qualcosa in più, dobbiamo fare gol perché con questi si vincono le partite. Dobbiamo essere precisi e cercare di fare gol. Oggi mancava questa cattiveria, ma siamo sulla giusta strada. Secondo me le prossime partite sono fondamentali, peccato per oggi.

Sto cercando di fare del meglio: sia come esterno che come play mi sento bene. Sto aspettando il mio momento, spero di avere più spazio ma tutto dipende dal mister. Io sono sempre a disposizione e spero che arrivino i gol piano piano”.

