Conte categorico: “Se manca questa cosa, non vinci”, poi si scaglia contro il catenaccio dell’Eintracht

Reti bianche allo stadio Diego Armando Maradona. Il match delle 18:45 ha dato poche emozioni, con i partenopei che hanno concluso la quarta giornata di Champions League ottenendo solamente un punto, arrivando a quattro punti totali nel girone unico. A parlare dopo la partita appena pareggiata ci ha pensato Antonio Conte, discutendo della sfida dando un proprio parere a questo 0-0 e volgendo anche uno sguardo alle prossime partite.

Antonio Conte ha parlato a Sky Sport dopo la partita pareggiata contro l’Eintracht Francoforte, con punteggio finale di 0-0.

Queste le sue parole:

“Possiamo dire di tutto e di più. Se non segni, non vinci. Questo ho detto ai ragazzi: dispiace perché giochi comunque contro una squadra tedesca, hanno imparato bene il catenaccio italiano. Si parla tanto di calcio offensivo ed europeo: rispettiamo tutti, se avessimo fatto una partita del genere in Germania parlerebbero tutti di catenaccio. Stiamo cercando di produrre un qualcosa di più europeo, ma se non segni… Abbiamo avuto delle occasioni anche clamorose. Bisogna andare avanti e a lavorare: la nostra ambizione è crescere, stiamo affrontando tanti impegni rispetto all’anno scorso ed è più difficile per tutti. Bisogna continuare a lavorare: La partita, anche oggi, l’abbiamo fatta, ma finché non segni…

“Non parliamo di singoli e di calciatori che non ci sono, anche perché oltre KDB ci sarebbe anche Lukaku. I ragazzi stanno facendo bene, a livello numerico siamo comunque in difficoltà. Senza KDB dobbiamo tirare ancora di più la cinghia, anche Gilmour diventa importante però ha questa problematica legata al pube. Si può essere ambiziosi quanto si vuole, ma si deve fare un percorso non solo in campo ma anche, forse soprattutto, fuori dal campo”.

“Ascolto con grande interesse quello che si ha da dire. Penso che i ragazzi hanno dato tutto, poi abbiamo avuto delle occasioni importanti. Se queste partite le sblocchi, cambiano: nel secondo tempo ho visto un crescendo importante. Penso all’occasione di Frank, Scott, Hojlund… gol che se fai finisce 3-0. Se non fai gol… Non posso dire nulla sullo spirito del gruppo: il Maradona deve infiammare e deve trascinarci“.