Politano: “Pochi gol? Mi metto a disposizione del mister”, poi spunta la dichiarazione bellissima verso il Napoli!

Matteo Politano prende la parola alla vigilia della sfida tra il suo Napoli e l’Eintracht Francoforte, match valido per la quarta giornata della League Phase della UEFA Champions League. Gli azzurri vogliono lasciarsi alle spalle la tremenda batosta rimediata a Eindhoven e vogliono portare a casa fieno da mettere in cascina per quanto riguarda il discorso qualificazione.

Di seguito, quanto dichiarato dall’esterno azzurro in conferenza stampa:

“È naturale che mi pesa non segnare . Mi metto a disposizione della squadra, anche se è normale che vorrei fare più gol e assist. Ora non stanno arrivando, ma c’è da mettersi a disposizione per la squadra. Cercherò di migliorare sotto questo punto di vista. Siamo a un buon punto. Quest’anno purtroppo non siamo stati con La Rosa al completo. Abbiamo avuto parecchi infortuni: non è una scusa ma è la verità. Avendo tante partite le forze non sono tante. Domani è una partita fondamentale da vincere a ogni costo”.

“Serve sempre portarsi dentro la batosta di Eindhoven. Bisogna ricordarsi ogni tanto di averla presa, soprattutto quando ci sono partite in Champions che sono importante. Siamo stati bravi ad accantonarla, ma dobbiamo tenercela dentro e ricordarci che bisogna dare sempre il 100% ”

“Domani dobbiamo approcciare bene alla partita e cercare di sbloccare il match il prima possibile. Loro verranno qui senza niente da perdere. È normale che per i giocatori che abbiamo i cross sono importanti, ma non sempre si riesce bene perché ci sono anche le squadre avversarie che ci studiano e ci chiudono bene. Non è una squadra che si chiude. Sarà importante approcciare la partita, vincerla e fare più gol possibili”

“Sicuramente quando troviamo più squadre che ci affrontano a viso aperto, giochiamo meglio. Abbiamo più spazi per lavorare bene sulle catene. Loro ci lasceranno degli spazi e dobbiamo essere bravi a sfruttarli. Giocare fa sempre piacere, c’è da ringraziare il mister che mi dà la possibilità di scendere in campo sempre dal 1′. È importante fare vita sana e gestirsi, c’è bisogno di fare tanto recupero. Non è un peso giocare titolare per il Napoli, non potrebbe mai essere un peso”, ha concluso l’esterno azzuro.