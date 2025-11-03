Bologna-Napoli, tegola pesantissima: salta il match, è ufficiale

Nel corso del match contro il Parma, Remo Freuler ha riportato la frattura scomposta della clavicola destra. Come indicato dal Bologna sul proprio sito ufficiale, il centrocampista svizzero sarà operato nei prossimi giorni. Salterà sicuramente la sfida di domenica con il Napoli, ma è ancora troppo presto per fare ipotesi sui tempi di recupero.

Bologna, grave infortunio per Remo Freuler

Vincendo il derby emiliano contro il Parma, il Bologna ha prolungato la sua imbattibilità in Serie A. L’ultima sconfitta dei rossoblù risale allo scorso 14 settembre. Da allora, gli emiliani hanno conquistato quattro successi e tre pareggi, tornando in piena corsa per la qualificazione alla prossima Champions League.

Tuttavia, non tutto è andato per il verso giusto nella gara di ieri al Tardini. Infatti, al 56′ Remo Freuler è stato costretto ad abbandonare il terreno di gioco a causa di un infortunio che si è rivelato più serio del previsto. Poco fa il Bologna ha diramato un comunicato fornendo aggiornamenti sulle condizioni del classe 1992, che ha riportato la frattura scomposta della clavicola destra.

Bologna, i tempi di recupero di Freuler

Freuler sarà sottoposto a un intervento di stabilizzazione nei prossimi giorni. Solo successivamente si saprà qualcosa di più preciso in merito ai tempi di recupero. La sensazione, però, è che il centrocampista svizzero possa stare fuori a lungo.

In ogni caso, è certo che Freuler non sarà a disposizione per la sfida di domenica pomeriggio contro il Napoli. Un’assenza sicuramente importante per Vincenzo Italiano, che dovrà rinunciare a uno dei calciatori cardine della sua squadra.

Quale calciatore si è infortunato?

Remo Freuler ha subìto la frattura scomposta della clavicola destra durante Parma-Bologna.

Quando tornerà Freuler?

Non ancora si sanno i tempi di recupero di Freuler, che nei prossimi giorni sarà sottoposto a un intervento di stabilizzazione.

Freuler giocherà Bologna-Napoli?

No, il centrocampista svizzero salterà sicuramente il match in programma domenica pomeriggio.