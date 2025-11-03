Annuncio da Sky Sport, il sogno di mercato è più vicino: il giocatore ha detto sì al Napoli!

È un Napoli che, dopo il pareggio nell’ultima giornata di Serie A, si gode il primato in solitaria in classifica. Un segnale, certamente, tutt’altro che banale per la compagine allenata di Antonio Conte, che ora deve ritrovare smalto anche nella UEFA Champions League. C’è da dimenticare la debacle contro il PSV a Eindhoven, anche per avanzare per quanto concerne il discorso qualificazione.

Intanto, una buona notizia arriva fuori dal campo per i tifosi del Napoli: skysport.ch lancia la bomba di mercato, che rischia di infiammare la sessione di gennaio ormai alle porte. Secondo la medesima fonte, gli azzurri continuano a insistere per Kobbie Mainoo del Manchester United: ci sono grosse novità che lasciano presagire a un qualcosa di potenzialmente buono.

Mainoo al Napoli, il giocatore dà l’ok

Kobbie Mainoo avrebbe dato il suo ok a trasferirsi al Napoli nel prossimo gennaio. A renderlo noto è il giornalista Sacha Tavolieri per SkySport.ch, secondo cui il calciatore sarebbe convinto che potrebbe avere successo sotto Antonio Conte ed è tentato da un’avventura in Serie A.

Il calciatore fino a ora ha trovato poco spazio tra le fila del Manchester United e ambisce a un posto per il Mondiale del 2026: motivo per cui il giocatore spinge per trovare più spazio che, a causa dell’infortunio di De Bruyne e dell’assenza già programmata di Anguissa causa coppa d’Africa, potrebbe garantirgli proprio il Napoli.

Mercato Napoli, azzurri disposti a un prestito con riscatto condizionato per Mainoo

Il Napoli sarebbe pronto a uno sforzo importante per portare Kobbie Mainoo all’ombra del Vesuvio. Questo quanto svelato da Tavolieri a proposito dei possibili termini dell’affare: