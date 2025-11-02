Home ->

Notizie Napoli Calcio , Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

“Può saltare il Napoli”: occhi puntati sui prossimi avversari degli azzurri

di
Buone notizie per Conte: il Bologna può perdere Freuler

Il Napoli si prepara ad affrontare la prossima ed importante sfida di Champions League contro l’Eintracht Francoforte. Dopo lo stop in campionato contro il Como, la squadra di Antonio Conte ha bisogno di ritrovare subito fiducia, per poi ripartire al meglio anche in campionato.

Napoli, il Bologna perdere Freuler: rischia di saltare il Napoli

Dopo il match contro i tedeschi, gli azzurri torneranno in campo in campionato per affrontare il Bologna. Per i rossoblu, però, non arrivano buone notizie proprio in vista della sfida contro gli azzurri.

Vincenzo Italiano, infatti, ha perso Remo Freuler durante la gara giocata contro il Parma: vittoria e soddisfazione, ma anche l’infortunio di uno dei giocatori di riferimento dell’organico a disposizione del tecnico.

Brutte notizie per Italiano in vista del Bologna
Remo Freuler in campo con la maglia del Bologna

Bologna, paura per Freuler in vista del Napoli

Nelle prossime ore verranno valutate le condoni di Freuler, ma è possibile che Italiano possa perderlo proprio in vista della sfida col Napoli. Una cattiva notizia per la squadra rossoblu, che invece in casa azzurra può essere presa come segnale positivo.

Gennaro Di Finizio

Gestione cookie