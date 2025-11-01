Napoli Primavera – Juventus 2-0: le parole di mister Rocco al termine della sfida

Gli azzurri escono dal “Giuseppe Piccolo” con un successo di livello contro i bianconeri. I ragazzi di mister Rocco ritrovano una vittoria importante dopo quasi tre mesi. Napoli che così sale a 7 punti in classifica, raggiungendo Cagliari, Torino e Lecce. Trionfo di carattere come ribadito dal tecnico degli azzurrini al termine della sfida.

Le parole di mister Rocco al termine del trionfo contro la Juventus

Di seguito le parole del tecnico degli azzurrini:

“Siamo crescendo, siamo un po’ più solidi. Oggi credo che non abbiamo concesso quasi nulla, qualche cross, qualche calcio d’angolo, però siamo stati perfetti sotto l’aspetto difensivo nella parte bassa. A tratti andavamo anche a pressarli per salire su, poi bravo Saviano a trovare un gol da attaccante vero, il ragazzo è stato bravissimo”.

Sulla prestazione di Gorica:

“E anche Kevin Gorica mi fa piacere, perché poteva segnare in altre partite e ora, magari partendo dalla panchina, si è scrollato un po’ dalle responsabilità. Perché questo è il ragazzo che la passata stagione a Ascoli ha fatto parecchi gol, quindi magari sentiva un po’ il peso dei non-gol che stava facendo e quindi adesso magari sta più tranquillo e può fare ancora meglio. Questo sarà soltanto un caso, però nelle due gare in cui hanno segnato gli attaccanti avete vinto, quindi questo è già un primo dato che la può far sorridere”.

Sul cambio modulo:

Al di là del modulo è l’interpretazione, la crescita dei nuovi. I nuovi sono arrivati a settembre, bisogna fare un gruppo. Adesso siamo più gruppo, siamo più solidi, ma l’attenzione deve essere sempre massimale.”

Sulle prossime sfide in programma:

“Questo è un campionato che non puoi permetterti nulla, non ti puoi assolutamente adagiare su una bella vittoria come quella di oggi, perché poi ci aspetta l’Atalanta e sarà un’altra battaglia, quindi bisogna tenere le antenne belle dritte. Lo stiamo facendo, stiamo crescendo un po’ tutti, poi tutte queste partite stiamo valorizzando un po’ tutti quanti, perché adesso fra Youth League e Bergamo c’è la sosta, poi dopo ci aspettano nuove partite in un mese, quindi bisogna essere bravi”.

Sulla prestazione dei suoi calciatori:

“I ragazzi non hanno mai mollato, io davanti a loro ho cercato di stare sempre lucido, sereno, magari dispiaciuto, però sempre sereno. Mi fa piacere per loro che mi seguono sempre, non cambia nulla, vincere o non vincere per loro sono un punto di riferimento e questa cosa si avverte, quindi sono contento per loro, perché io sto qua per loro. Lo dirò sempre fino alla fine, non è che la mia ambizione è forza allenare tutto, io devo stare dietro loro, cercare di farli crescere e tirare fuori qualche giocatore bravo”.

Sull’obiettivo salvezza:

Ci possiamo salvare facendo gruppo, perché non è che abbiamo i talenti delle altre squadre che possiamo fare un po’ i fenomeni e vincere qualche partita. O ci salviamo così o diventa dura e questo è un messaggio chiaro per i ragazzi.

Sulla Youth League e la possibilità di vedere qualche 2008:

“Adesso di concentriamo sulla Youth League, sarà la possibilità di vedere qualche 2008 sentire partecipare anche in primavera. C’è la chance di vederli man mano e farli sentire partecipe. Ho sempre considerato U18 e Primavera un corpo unico”.

Sulla prestazione di Saviano:

“Saviano viene da un percorso importante, l’anno scorso non ha giocato praticamente mai per infortuni e motivi personali. Se può dare un mano con i gol? Lui ce l’ha, è comunque un 2008 e fisicamente deve crescere ancora, applicarsi sempre di più. Oggi l’abbiamo visto titolare contro la Juve. La fiducia ce l’ha, però bisogna continuare a lavorare su questo ragazzo, farlo stare sereno. Come deve stare sereno Espisito, Favicchio e Barido”.

Proprio su Barido si è espresso così:

“Oggi magari non era la partita di Barido per come si era messa, però vi assicuro che questo ragazzo è bravissimo e a breve farà vedere cose importanti.

Sul legame con lo staff e sul futuro sulla panchina della Primavera: