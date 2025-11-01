Home ->

LIVE PRIMAVERA – Napoli-Juventus: azzurrini in vantaggio! 1-0

di
Napoli Primavera-Juventus

PRIMO TEMPO

26′ – Azioni insistita della Juventus al limite dell’area, buona difesa degli azzurrini, che tengono botta alle offensive dei bianconeri.

20′- GOL NAPOLI: grande azione di Lo Scalzo in area di rigore, che serve Saviano freddissimo davanti al portiere avversario. Vantaggio azzurrini.

11′- Il Napoli sfiora il vantaggio: grande occasione per gli azzurrini, con un cross al bacio di Torre, che serve Raggioli in area di rigore, miracoloso il portiere bianconero.

6′ – Pericolosa la Juventus con un tiro da fuori area Verde, respinto prontamente da Lattisi, che risponde presente. Nulla dall’angolo successivo.

5′ – Buono spunto sulla destra di Saviano, che entra in area e serve Cimmaruta: il suo tiro è bloccato dalla difesa.

1′- Inizia il match.

Tra poco il via della decima giornata del campionato Primavera 1 tra gli azzurrini e i bianconeri. Il Napoli cerca una vittoria che ormai manca dal 16 agosto, mentre la Juventus cerca continuità dopo il successo con la Lazio. Intanto ecco le formazioni ufficiali:

NAPOLI (3-5-2): Lattisi; Caucci, Gambardella, Garofalo; Colella, De Chiara, Cimmaruta, Lo Scalzo, Torre; Saviano, Raggioli

Juventus (4-2-3-1): Huli; Bamballi, Verde, Rizzo, Contarini; Milla, Heutgen; Finocchiaro, Leone, Merola; Durmisi

 

 

 

Laura Bisogno

Da Pozzuoli con ardore, con sangue flegreo nelle vene. Dal 2018 lavoro per Nuovevoci, un network editoriale che si occupa di calcio e sport, le mie passioni principali assieme alla comunicazione. Ho svolto due Master in Giornalismo Sportivo, uno all'Università Cattolica di Milano, che mi hanno svoltato l'approccio verso questa professione che ritengo straordinaria.
