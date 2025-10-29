“Ha segnato pagine indimenticabili”: il cordoglio della SSC Napoli

Lutto nel mondo della musica napoletana. All’età di 80 anni si è spento in queste ore James Senese, uno degli artisti più amati nella città partenopea e che ha fatto la storia della musica degli ultimi 60 anni. La sua carriera al fianco di Pino Daniele è stata senza dubbio un pezzo importante della storia di questa città.

James Senese, il cordoglio della SSC Napoli

Musicista, sassofonista, compositore, cantante e attore italiano, Gaetano Senese è stato un personaggio amato all’ombra del Vesuvio, al fianco di tematiche molto particolari legate proprio alla città di Napoli. Ma non solo: Senese era un sassofonista riconosciuto a livello internazionale tra i più importante, il che l’ha reso nel tempo anche un orgoglio per la stessa città partenopea.

Anche la SSC Napoli ha espresso prontamente un messaggio di cordoglio per la sua scomparsa: “Il Presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di James Senese, artista esemplare, illustre interprete del Neapolitan power, che ha segnato pagine indimenticabili del panorama musicale italiano e mondiale”.