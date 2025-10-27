Infortunio De Bruyne, non arrivano buone notizie: “C’è un’ipotesi concreta”

Non ci sono buone notizie per quanto riguarda Kevin De Bruyne e l’infortunio che l’ha colpito durante il match giocato tra Napoli ed Inter. Il calciatore belga dovrà restare fermo ai box per diverso tempo, ma molto dipenderà da quelle che saranno le decisione dello stesso campione ex Manchester City.

Infortunio De Bruyne, l’operazione è un’ipotesi concreta

Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, l’ipotesi di un’operazione per andare ad ottemperare alla “lesione di alto grado del bicipite femorale della coscia destra“ sembra essere tutt’altro che remota. Anzi, dopo quanto emerso dalla risonanza magnetica questa sarebbe un’ipotesi assolutamente concreta.

Un’evoluzione dei fatti che ovviamente tiene tutti in apprensione e rischia di prolungare ulteriormente i tempi di recupero, come spiegato anche ai microfoni di SpazioNapoli dal Dottor Enrico Castellacci, ex medico sociale della nazionale Italiana di calcio.