Conte sorride nonostante l’infortunio di De Bruyne: l’annuncio in diretta

L’infortuno di Kevin De Bruyne rappresenta di sicuro una vera e propria gatta da pelare per il Napoli. Antonio Conte dovrà fronteggiare l’assenza di un calciatore importante e sul quale lo stesso club ha fatto un investimento considerevole. Al netto di ciò, starà adesso al tecnico pugliese gestire la situazione nel migliore modo possibile.

Lecce-Napoli, doppio rientro: esulta Conte

Ci sono, però, anche buone notizie che arrivano dall’infermeria. Per un Kevin De Bruyne che esce, ci sono due rientri estremamente graditi per la squadra azzurra. Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ne ha parlato in diretta, annunciato i ritiro tra i disponibili di due top.

“Ultim’ora da Castel Volturno! Convocati Rrahmani e Hojlund per Lecce-Napoli, questa è una buona notizia almeno per il Napoli: tornano a disposizione di Conte sia Rrahmani che Hojlund”, le parole di Ugolini.