Napoli Basketball vince davanti a Rizzetta: battuta Reggio Emilia 95-87

Super Mitrou-Long trascina il Napoli Basketball contro Reggio Emilia: gli azzurri vincono sotto gli occhi di Rizzetta 95-87

Primo quarto

I primi due punti del match sono di Caruso, che poi regala anche una bella stoppata per il pubblico. Napoli tira ad altissime percentuali da tre, anche grazie ad un ottimo Flagg da 9 punti nel primo quarto. Reggio però reagisce tiro su tiro. Bene Caupain e Barford. Altissima intensità, gli azzurri restano attaccati alla squadra di Priftis, che concede poco o nulla nel pitturato. 16-20

Secondo quarto

Flagg on fire, scalda il palazzetto con una schiacciata in contropiede e una tripla senza ritmo, che costringe coach Priftis a chiamare il timeout. Dopo 4 minuti il Napoli va in vantaggio con un massimo di +5. Il Napoli prova a scappare, sfruttando anche il bonus a favore a 3′ dalla fine del primo tempo. Buona la prestazione di Treier, specialmente dal punto di vista difensivo. Caupain continua ad essere incisivo per la Reggiana, ma Napoli si porta a casa un ottimo secondo quarto da 26 a 18. 42-38.

Terzo quarto

Con un buonissimo parziale di 8 a 4 iniziale, la Reggiana sospende subito il tempo con un timeout. Con una tripla di Mitrou-Long si arriva al massimo vantaggio di +11. Croswell incendia il Palabarbuto con un super alley-up. Cheatham con una tripla mantiene vive le speranze di Reggio Emilia, ma l’attacco azzurro è ispirato, specialmente Mitrou-Long. 67-60

Quarto quarto

Bomba di Bolton da tre che risponde a Cheatham, implacabile dall’arco. Reggio parte fortissimo in questo ultimo periodo, ma nel frattempo Cheatham e Priftis litigano. Il numero 55 viene lasciato in panchina a seguito di un battibecco furibondo. Bolton si è svegliato, tardi, ma risponde presente. E raggiunge 10 punti a 5′ dalla fine. Flagg prova ad allungare: tripla e canestro su rimbalzo in attacco. Parziale di 6-0 per la Reggiana a 3′ dal termine: coach Magro richiama tutti all’ordine con un timeout. Cheatham rientra, Napoli in difficoltà. Bolton si prende le responsabilità attaccando il canestro, cercando un gioco da 3 punti. Barford punisce dall’arco e trova il -3, ma Mitrou-Long non ci sta e risponde con una bomba dall’arco. Pesantissima tripla del +6 che chiude la partita. 95-87