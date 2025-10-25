Home ->

Tegola De Bruyne, ansia Napoli: spunta la prima diagnosi

di
Ansia in casa Napoli per l’infortunio di Kevin De Bruyne, che sembra tutt’altro che banale. Il calciatore belga è andato ko durante il calcio di rigore, che è valso il momentaneo 1-0. L’ex Manchester City ha avuto difficoltà anche nel camminare, tant’è che si è reso fin da subito obbligatorio il cambio.

Infortunio Kevin De Bruyne: la prima diagnosi sullo stop

Guai per Antonio Conte anche in un momento gioioso come il gol del momentaneo vantaggio. Kevin De Bruyne si è visto costretto a uscire dal campo: le prime indicazioni da bordocampo, così come sottolineato in diretta nel corso della partita a DAZN, parlano di un problema al flessore.

Un infortunio di non poco conto, con la speranza che dagli esami strumentali possano arrivare novità più confortanti rispetto alle immagini che arrivano dallo stadio Diego Armando Maradona.

Immancabile l’applauso da parte del Diego Armando Maradona, che aveva appena accolto con gioia la prima rete di KDB con la maglia azzurra all’impianto di Fuorigrotta.

