Paura a Napoli: forte scossa di terremoto avvertita in tutta la città, l’epicentro ad Avellino

Un’altra forte scossa di terremoto è stata udita in maniera chiara da tutta la popolazione napoletana, questa volta però non c’entrano i Campi Flegrei: la zona interessata dall’epicentro, stando alle prima analisi emerse, sarebbe in provincia di Avellino.

Nuova scossa di terremoto: epicentro ancora ad Avellino

Già nelle scorse ore una scossa era stata avvertita in tutta la città di Napoli ed ancora con epicentro ad Avellino. Questa volta, però, sono tantissimi i messaggi di paura sui social.

Servirà ancora un po’ di tempo per capirne l’entità, ma da una prima stima provvisoria si tratterebbe di due scosse a distanza estremamente ravvicinata: la prima da 3.9 e la seconda da 4.4.