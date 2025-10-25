Napoli festeggia la vittoria contro l’Inter, messaggio da parte di De Laurentiis!

Il Napoli vince e convince contro l’Inter: un segnale importante quello fatto recapitare dalla squadra di Antonio Conte, che si riporta momentaneamente, di nuovo, al primo posto in classifica, in attesa della Roma. Questa sera, la squadra campione d’Italia in carica trova uno slancio non indifferente, dopo un momento complicato dettato dalle due sconfitte consecutive contro Torino e PSV Eindhoven.
A esultare è anche, ovviamente, il presidente Aurelio De Laurentiis, che rompe il silenzio sui social con un post che fa impazzire tutti i tifosi della squadra partenopea.
News Napoli calcio, le parole di Aurelio De Laurentiis dopo la vittoria contro l’Inter
Aurelio De Laurentiis rompe il silenzio con un post su X. Di seguito le parole del numero uno azzurro:
“Bellissima vittoria! Tutti uniti, perché questo è il vero Napoli!”