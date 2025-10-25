Home ->

Ultim'ora sul Calcio Napoli, le news

Napoli festeggia la vittoria contro l’Inter, messaggio da parte di De Laurentiis!

di
De Laurentiis dopo Napoli Inter

Il Napoli vince e convince contro l’Inter: un segnale importante quello fatto recapitare dalla squadra di Antonio Conte, che si riporta momentaneamente, di nuovo, al primo posto in classifica, in attesa della Roma. Questa sera, la squadra campione d’Italia in carica trova uno slancio non indifferente, dopo un momento complicato dettato dalle due sconfitte consecutive contro Torino e PSV Eindhoven.

A esultare è anche, ovviamente, il presidente Aurelio De Laurentiis, che rompe il silenzio sui social con un post che fa impazzire tutti i tifosi della squadra partenopea.

De Laurentiis dopo Napoli Inter
De Laurentiis dopo Napoli Inter scrive sui social – La Presse – spazionapoli.it

News Napoli calcio, le parole di Aurelio De Laurentiis dopo la vittoria contro l’Inter

Aurelio De Laurentiis rompe il silenzio con un post su X. Di seguito le parole del numero uno azzurro:

“Bellissima vittoria! Tutti uniti, perché questo è il vero Napoli!”

Francesco Fildi

Francesco il nome; Fildi il cognome; Frank il soprannome. Classe 1998, con il calcio e la musica nel cuore, devo il mio “battesimo pallonaro” a Shevchenko e Totti. Nell’estate del 2019, un paio d’anni dopo la maturità, il colpo di fulmine con il giornalismo. Dal 2021 nel network Rompipallone, a SpazioNapoli ho trovato la mia casa (professionale e non solo). Nel maggio 2023 ho coronato il desiderio di diventare giornalista pubblicista, iscritto all'Ordine dei Giornalisti della Campania con tessera n.183266
Gestione cookie