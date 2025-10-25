Manna commenta le ultime parole di Conte: le sue parole sono imperdibili

Giovanni Manna, direttore dell’area sportiva della SSC Napoli, ha parlato ai microfoni di DAZN a pochi minuti dall’inizio della sfida contro l’Inter. Il dirigente partenopeo ha avuto modo di commentare questo ultimo momento tutt’altro che positivo: gli azzurri, infatti, sono reduci da due sconfitte consecutive.

Queste le parole di Giovanni Manna a DAZN:

“Il noi è fondamentale sempre. Le parole del mister sono parole che diciamo da inizio stagione. Quando cambiamo tutti questi giocatori non è un alibi. Lui parla per il bene del Napoli: stiamo facendo un percorso condiviso e dobbiamo trovare una certa alchimia. Se poi ci mettiamo tutti questi infortuni: non lo dice nessuno, ma sono assenze importanti. Siamo tranquilli: non siamo contenti, abbiamo perso una partita in malomodo. Abbiamo fatto errori non da noi. L’Inter è una squadra in un ottimo momento dal punto di vista psicofisico”

“Sono assenze importanti. A noi manca la spina dorsale della squadra che è fondamentale: sicuramente le caratteristiche dei giocatori che mancano ci condizionano, ma non è un alibi. Non è vorrei che ci facessero attrarre da un vortice negativo”

“Neres centravanti? Le partite sono tante ed è una soluzione: il mister ha preparato il match bene come al solito ed è una soluzione”.