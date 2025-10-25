Faccia a faccia Conte-Lautaro, la ricostruzione di DAZN: ecco da cosa è nato tutto

Una lite che sta tenendo banco, quella tra Antonio Conte e Lautaro Martinez. L’allenatore ed il capitano della squadra nerazzurra non se le sono mandate a dire, con i due che proprio sul prati del Diego Armando Maradona si sono lanciati provocazioni nemmeno tanto velate.

Napoli-Inter, la ricostruzione della lita Conte-Lautaro

Questa la ricostruzione di Federica Zille ai microfoni di DAZN: “Tutto generato da un contatto tra Olivera e Dumfries a pochissimi passi dalla panchina di Conte. La diatriba è cominciata con Dumfries, poi è arrivato Lautaro: c’è stato un gesto che in Argentina usano per dare del codardo, Conte ha ribattuto col gesto per dire ‘parla parla’“, la spiegazione della giornalista.

Ed ancora, Federica Zille ha anche spiegato che tra i due sarebbero dovuti intervenire anche altri calciatori per provare a tranquillizzare gli animi: “Poi Calhanoglu è andato a trattenere Conte per non far riscaldare gli animi, ma la situazione era già un pochino scappata di mano”.

Un passato complicato tra Conte e Lautaro

Come noto, già in passato Conte e Lautaro sono stati protagonisti di un diverbio diventato noto con l’allenatore che ai tempi dell’Inter ha dato all’argentino del ‘fenomeno’. Da lì, poi, la rappacificazione tra i due ma è evidente che le scorie siano ancora vive e sono emerse proprio dal Maradona.